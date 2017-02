Tussen 25 november van vorig jaar en 31 januari van dit jaar voerden de federale en lokale politieagenten in totaal 450.903 alcoholcontroles uit in het verkeer. Nog nooit werden zoveel mensen in het verkeer aan een ademtest onderworpen. Tijdens de campagne 2015-2016 werden 421.277 controles uitgevoerd.

Ondanks de toename van het aantal controles, daalde het aantal positieve testen in absolute cijfers van 10.479 tot 10.205, procentueel komt dit neer op een daling van 2,48 tot 2,36 procent.

Meer dan de helft (55,6 procent) van de controles werd wel in de week uitgevoerd, toen had 1,42 procent van de weggebruikers te veel alcohol in het bloed. In het weekend liep dit cijfer op tot 3,32 procent.

Het is overigens het vierde jaar op rij dat het aantal positieve testen terugloopt. Tijdens de campagne 2013-2014 testte 3,3 procent van het aantal gecontroleerde bestuurders nog positief.