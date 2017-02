"In dit geval wordt met het salafisme het wahabisme bedoeld. Dat is een vroege vorm van de islam, die teruggaat tot de beginperiode in de zevende eeuw na Christus", zo legt Vranckx uit bij Linde Merckpoel op Studio Brussel.

"Aanhangers willen teruggrijpen naar alles zoals het toen was, in die eenvoudige vorm. De Koran moet letterlijk genomen worden, zonder enige evolutie of interpretatie. Salafisten zijn ervan overtuigd dat dit ook de leefregels moeten zijn in de tijd en maatschappij waarin we nu leven."

Zo volgen aanhangers van het salafisme onder meer enkele strikte kledingvoorschriften. "Als je de regels aanvaardt, moet je je vuist onder je kin houden om af te meten hoelang je baard exact moet zijn. En je zou een broek moeten dragen die tot boven de enkels komt", zegt Vranckx.