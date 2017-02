"We zien dat we veel meer patiënten moeten opvangen dan gewoonlijk", zegt Ine Cleerens van het AZ Sint Lucas in Gent. "Er is elk jaar wel een winterpiek, maar dit jaar zijn er toch meer patiënten dan vorig jaar. We moeten hier en daar wat maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedere patiënt het bed krijgt dat hij nodig heeft. Zo worden er ingrepen uitgesteld en zorgen we ervoor dat patiënten die ontslagen kunnen worden zo snel mogelijk naar huis kunnen."

En niet het klassieke griepverhaal jaagt de mensen naar het ziekenhuis, in heel Vlaanderen is het druk. "We horen van collega's dat ook zij worstelen met enorm veel patiënten, voornamelijk wegens luchtwegeninfecties, door het onstabiele weer waarschijnlijk."

Een tip: ga niet naar de spoed als het niet dringend is, de diensten zijn overbezet.