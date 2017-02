De wahabieten proberen hun invloedssfeer op verschillende manieren te vergroten, zegt het OCAD. Dat gebeurt onder meer "rechtstreeks" via radicale predikers uit moslimlanden in onze moskeeën, maar ook via hun verschillende eigen media.

In ons land is de verkoop van boeken over het salafisme, zowel in het Arabisch als vertaald, opvallend gestegen. Daarnaast verspreidt (en sponsort) de tak in Saudi-Arabië ook dvd's, zijn er gespecialiseerde satellietzenders en spelen ook sociale media een niet te onderschatten rol in de verspreiding van het gedachtegoed.

"Hun inspanningen zijn er dikwijls op gericht om de moslims in het Westen af te keren van Europese waarden en normen die zij percipiëren als zijnde in strijd met de in de Koran geopenbaarde "rechten van God", aldus het OCAD. In de meest extreme gevallen zou dat kunnen leiden tot geweld, want volgens het salafisme is de jihad tegen ongelovigen verantwoord.

Hoewel het nog gaat om een kleine minderheid, waarschuwt OCAD toch in niet mis te verstane bewoordingen. "De kleine, gematigde imam in zijn moskee is niet opgewassen tegen al dat mediageweld."