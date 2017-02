O'Leary kondigde aan dat hij vandaag nog mensen van Brussels Airport zal zien. "Ik heb een voorstel om ons aantal passagiers met een miljoen te verhogen in Zaventem. Dan moeten we meer vliegtuigen inzetten, maar alles hangt af van een oplossing voor de geluidsnormen", zei hij. Nu vervoert Ryanair jaarlijks 2,6 miljoen reizigers op Zaventem.

De Ierse CEO vindt het belangrijk om te groeien in Zaventem, want hij is vastberaden om verder concurrentie te voeren met Brussels Airlines. De naam "Brussels" viel meermaals tijdens de persconferentie. De overname door Lufthansa is "slecht voor consumenten, want Lufthansa besteelt klanten", aldus de CEO. En nog: "Brussels zal niet groeien, in tegenstelling tot hun tarieven".

De winnaar in dit verhaal is Charleroi. De regionale luchthaven krijgt zes nieuwe routes in het winterschema, dat van start gaat in het najaar: Eilat Ovda (Israël), Lissabon (Portugal), Napels (Italië), Plovdiv (Bulgarije), Varna (Bulgarije) en Wroclaw (Polen). Op verschillende andere verbindingen voert Ryanair de frequentie op. Charleroi zal in het winterschema van Ryanair 69 routes hebben.