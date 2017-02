KOPP-kinderen: Faith en Emery getuigen

Faith en Emery zijn KOPP-kinderen. Dat wil zeggen dat ze Kinderen zijn van Ouders met Psychologische Problemen. Om met die problemen om te gaan is er een speciale therapie. In de KOPP-groep kunnen ze vertellen over hun ervaringen en problemen.

