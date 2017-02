Dit is de tuin van de koninklijke familie, waar we binnenkort misschien kunnen voetballen

De tuin van de koninklijke familie in Laken moet een openbaar park worden. Dat vinden verschillende politieke partijen. Groen dient daarom morgen een resolutie in in het Brussels Parlement. De tuin in Laken, 250 voetbalvelden groot en ommuurd met een zes kilometer lange muur, wordt nu alleen gebruikt door de koning en zijn gezin.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dit is de tuin van de koninklijke familie, waar we binnenkort misschien kunnen voetballen

De tuin van de koninklijke familie in Laken moet een openbaar park worden. Dat vinden verschillende politieke partijen. Groen dient daarom morgen een resolutie in in het Brussels Parlement. De tuin in Laken, 250 voetbalvelden groot en ommuurd met een zes kilometer lange muur, wordt nu alleen gebruikt door de koning en zijn gezin.