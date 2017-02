VRT Nieuws-journalist Jens Franssen had maandag - samen met collega’s van Knack en Sudpresse - een onderhoud met de Syrische president in Damascus. Het gesprek duurde net geen twintig minuten en vond plaats op een geheime locatie. De journalisten moesten vooraf vragen doorsturen maar mochten op het moment zelf nog bijkomende vragen stellen. "Assad nam alle tijd”, zegt Franssen. "Het interview is rustig en correct verlopen."

Op de vraag of de Syrische president de Belgische regering dankbaar is omdat die zes F-16’s heeft ingezet in de strijd tegen terreurgroep IS antwoordde Assad: "Laat me eerlijk zijn: er was helemaal geen operatie tegen IS. Het was een cosmetische operatie. Een denkbeeldige, want IS werd tijdens die operatie nog groter. Het was ook een illegale operatie want ze vond plaats zonder overleg met of goedkeuring van de Syrische overheid, die de legitieme overheid is. Het is dus ook een schending van onze soevereiniteit. En de operatie heeft niet verhinderd dat er Syrische burgers werden vermoord door IS. Waarvoor zou ik hen dan dankbaar moeten zijn?"

Franssen kon eerder deze week met eigen ogen zien hoe de stad Aleppo volledig verwoest is. Toch gelooft president Assad niet dat de Europese Unie of de NAVO een rol kunnen spelen in de heropbouw van zijn land. "Je kunt die rol niet spelen als je ondertussen Syrië aan het vernielen bent”, zegt hij. "Want de EU steunt de terroristen in Syrië al vanaf het prille begin, onder verschillende titels: humanitaire, gematigde, enzovoort… Maar zij waren al-Nusra en IS al van het begin aan het steunen. Het waren altijd al extremisten."