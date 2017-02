Eén profiel van dé "foreign terrorist fighter" bestaat dus niet, drukte Coolsaet de parlementsleden op het hart. "Het is een puzzel met vele kleine stukjes. En je kan er niet omheen dat ze vaak in een sociaal-economisch achtergestelde situatie zitten, maar zonder te zeggen dat er een causaal verband is", klonk het. "Je kan het individuele pad naar een terreurdaad enkel verklaren door een samenspel van omgeving, groepsdynamieken en persoonlijke kenmerken. Voeg die allemaal samen en helaas, daar is geen simpel antwoord voor."

Ideologie of religie is volgens Coolsaet in elk geval "niet doorslaggevend". "Het speelt natuurlijk een rol. Het rechtvaardigt, het verantwoordt een bepaald pad en het is vooral de lijn die al die verschillende groepen samenbrengt in een soort - in hun ogen - historische beweging. Maar het is geen grondoorzaak."