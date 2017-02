In "Terzake" kwam minister Homans terug op de hele heisa. Zij noemt de kritiek "vreemd", aangezien het om cijfers uit de armoedemonitor gaat die al jaren wordt gebruikt in deze. "Zeg ik dat alles oké is met armoede? Neen. Ik zeg dat er nog veel werk aan de winkel is. Kunnen we veel meer doen? Ja. Maar als we zien dat het armoederisico daalt van 11,1 naar 10,3 procent dan is dat belangrijk en dan is dat een kentering."

Met die mening is Jos Geysels van Decenniumdoelstelling het niet eens. "Wij bekijken met onze organisatie al tien jaar lang hoe het zit met de armoede. We zien dat de algemene armoede al jaren aan een stuk tussen de tien en de elf procent zit en dat de kinderarmoede ongelofelijk stijgt. We slagen er niet in om die cijfers significant naar beneden te krijgen en dat is een schande voor een rijk land en een rijke regio als de onze."