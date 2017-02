Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) opperde de piste vorige zomer al, na een bezoek aan Denemarken. "Tussen 60 en 70 procent van de asielzoekers liegen over een aspect van hun identiteit, of het nu gaat over de naam, land van herkomst, leeftijd, reistraject, levensloop", stelde Francken toen. "Op de gsm of laptop kunnen sporen terug te vinden zijn die het verhaal van de asielzoeker kunnen bevestigen of tegenspreken, zoals de reisweg."

In de onderzoekscommissie naar de aanslagen beklemtoonde Roosemont vandaag dat de mogelijkheid ook nuttig kan zijn in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. Volgens de DVZ-topman hebben verschillende van zijn buitenlandse collega's intussen al de mogelijkheid om gsm's of laptops in te kijken. "Het is iets wat opkomt. Zeker onze Nederlandse collega's denken er ook over na." En zelf is hij dus ook vragende partij.

"Makkelijk is het niet", liet Roosemont nog verstaan. Al is het maar vanwege de taalbarrière. "Er zal dus wellicht een wachtperiode nodig zijn om de gegevens effectief te verwerken."