Daarnaast is er de verdoken communicatie via versleutelde kanalen, zoals Whatsapp of Telegram. "Een geweldige uitdaging waar we als Europese landen mee worstelen", noemde Bart Thys van het OCAD dat. De bedrijven achter die sociale media werken immers lang niet altijd mee. Al is er sinds begin 2015 wel een duidelijke kentering te merken, klonk het. "Van Google zijn we intussen een geprivilegieerde partner, dus onze vragen worden daar nu meer dan aandachtig bekeken", aldus Patrick Ludinant van DJSOC, de politiedienst die werkt op zware en georganiseerde criminaliteit. "We proberen hetzelfde te bereiken met Facebook, Twitter en andere diensten."

"We moeten technisch kunnen wat we juridisch mogen", zo parafraseerde Van Tigchelt wat de Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken enkele maanden geleden nog bepleitten. "We hebben onze tapwetgeving en kunnen data onderscheppen onder de controle van een onderzoeksrechter als er concrete aanwijzingen zijn van ernstige strafbare feiten. Maar momenteel is het onderscheppen van geëncrypteerde boodschappen niet altijd mogelijk", betreurde hij.

Op Europees niveau wordt wel geprobeerd om de internetbedrijven tot medewerking te bewegen, merkte hij nog op. "Want dit is geen Belgisch maar een mondiaal probleem, waarvoor de medewerking van de grote bedrijven nodig is."