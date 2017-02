Vooral het aantal chatoproepen is opvallend gestegen, met 19,51 procent. In totaal heeft Tele-Onthaal 10.064 chatoproepen beantwoord, een record sinds Tele-Onthaal in 2002 van start ging met hulpverlening via chatgesprekken. Het aantal telefoonoproepen is gestegen naar 112.574, een toename met 4,79 procent.

Als mogelijke verklaring voor de cijfers haalt Tele-Onthaal zijn grotere naambekendheid aan. De afgelopen jaren heeft de hulpdienst daar sterker op ingezet. Het chathulpaanbod is ook laagdrempelig, en de nood aan een gesprek via dat kanaal is - vooral bij jongeren - hoog, aldus Tele-Onthaal dat zich engageert om ook dit jaar zijn chataanbod verder te verbeteren.