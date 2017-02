Verdacht overlijden in Gierle: 2 mensen aangehouden

In Gierle in de Antwerpse gemeente Lille is een man van 51 dood aangetroffen in de stallen van een boerderij. Volgens het parket is de man met geweld om het leven gebracht.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Verdacht overlijden in Gierle: 2 mensen aangehouden

In Gierle in de Antwerpse gemeente Lille is een man van 51 dood aangetroffen in de stallen van een boerderij. Volgens het parket is de man met geweld om het leven gebracht.