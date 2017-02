Voor het plan in voege kan treden, wil Schauvliege een uitgebreide overlegronde organiseren met de lokale besturen. "De lokale visie is de belangrijkste, want die besturen weten het best hoe hun gemeente in elkaar zit. Laat me duidelijk zijn: we willen mensen in geen geval verbieden om nog te bouwen. De manier waarop we de open ruimte opslokken: dié zal wel veranderen. Die aanpak moeten we stap voor stap, en in overleg, omzetten naar actie op het terrein."

"We moeten als overheid een duidelijk kader voorzien. Ophouden met het opslokken van open ruimte, is één ding, maar we moeten bestaande ruimtes ook beter gaan benutten. Ik denk bijvoorbeeld aan het omvormen van leegstaande fabrieksgebouwen tot woningen, of aan sportvelden bij scholen ook 's avonds en in het weekend ter beschikking stellen van verenigingen."