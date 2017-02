De Congolese oppositieleider Etienne Tshisekedi overleed woensdag op 84-jarige leeftijd in Brussel, waar hij was opgenomen wegens longproblemen. Vrijdag begon een driedaagse wake voor Tshisekedi op de Heizel. Wie dat wou, kon het woord nemen, het gebed uitspreken of een anekdote vertellen.

Vandaag wordt in tegenstelling tot de voorbije dagen het lichaam van Etienne Tshisekedi opgebaard in Paleis 2 van de Heizel. Heel wat Congolezen maken van die gelegenheid gebruik om het lichaam te groeten. "De mensen komen niet alleen uit ons land, maar ook uit de buurlanden", zegt VRT-journaliste Katrien Vanderschoot. Er zijn zelfs Congolezen uit Canada en de Verenigde Staten.

"De kist is gedrapeerd met de Congolese vlag met daarnaast de tekst 'Vader van de democratie, hoop van heel een volk'. Er is veel zang en veel emotie. Het is een eerbetoon op zijn Congolees", ziet Vanderschoot.

Na de wake wordt het lichaam van Tshisekedi overgevlogen naar Congo, waar hij een officiële begrafenis zal krijgen.