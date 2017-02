U heeft het vast ook wel eens meegemaakt, als u op een grote parking terug bij uw auto komt: een kaartje tussen de deur van een autoverkoper die aanbiedt om uw trouwe vierwieler te kopen. Waals minister van Leefmilieu Di Antonio heeft een voorstel klaar waarmee hij dit wil verbieden. Ook Traxio, de sectorfederatie voor twee- en vierwielers, wil dat deze praktijken aan banden worden gelegd omdat ze de autoverkopers in een slecht daglicht stellen.

Het Nieuwsblad schrijft vandaag dat ook in Vlaanderen de roep groter wordt om het fenomeen aan te pakken. Hoewel minister Schauvliege "in principe" voorstander is van maatregelen om dergelijke overlast te voorkomen, is er nood aan voorzichtigheid, zegt haar woordvoerder Jan Pauwels. "Dergelijke reclamekaartjes zijn inderdaad een bron van ergernis en zwerfvuil. Maar er is nood aan een duidelijke formulering van het probleem. Want het kan niet de bedoeling zijn dat we de lokale scoutsgroep die eens per jaar flyers uitdeelt hiermee viseren."

En dus blijft het kabinet van Schauvliege nog wat op de vlakte. "Er was al contact tussen ons kabinet en dat van Di Antonio. Als zij een werkbaar voorstel voorleggen, zullen wij misschien volgen", besluit de woordvoerder.