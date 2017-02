Eerder deze week verscheen een studie van de ULB waaruit bleek dat 4 op de 10 kinderen in Brussel geboren worden in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. De Vlaamse regering beloofde bij haar aantreden het aantal mensen met een inkomen onder de armoederisicodrempel met een derde te verminderen, bij kinderen met de helft. Hoe zit het daarmee?

"Een heel moeilijke opdracht, maar we zien voor het eerst in jaren een daling", zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) in "De zevende dag" op Eén. Zij had nieuwe cijfers mee. "Het algemene armoederisico in Vlaanderen bedroeg 11,1 procent, nu is dat gedaald naar 10,3 procent. Bij minderjarigen zien we een daling van 14 naar 12 procent, bij eenoudergezinnen van 33 naar 27 procent."

"Alles kan beter, maar het is voor de eerste keer dat we een kentering zien. De vorige legislaturen is de kinderarmoede in Vlaanderen verdubbeld, nu zien we een daling van 2 procent. Elke gedaalde procent is een gewonnen procent."