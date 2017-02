De opleiding, een initiatief van de VUB en de Italiaanse UPO-universiteit, wordt hoofdzakelijk online gegeven, maar twee weken per jaar zakken de studenten af naar Italië. De 45-jarige Djalali was onderzoeker aan de CRIMEDIM, een onderzoekscentrum voor spoed- en rampengeneeskunde van de UPO in het Italiaanse Novara.

"Ahmadreza keerde in april terug naar Iran en werd in mei opnieuw in Italië verwacht, maar hij daagde niet op", zegt Van Berlaer, die de opleiding samen met Djalali voltooide. "Wij probeerden informatie te krijgen, maar werden telkens met een kluitje in het riet gestuurd. Pas twee maanden geleden kregen we de ware toedracht te horen: Ahmadreza zit in de cel en is zonder advocaat of proces ter dood veroordeeld". De man wordt ervan beschuldigd te hebben "samengewerkt met vijandelijke staten als de VS en Israël".