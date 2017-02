Wake voor Tshisekedi op de Heizel

In Paleis 2 van de Heizel is vanavond een driedaagse wake begonnen, voor de Congolese oppositieleider Etienne Tshishekedi. Tshishekedi overleed woensdag op 84-jarige leeftijd in ons land.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wake voor Tshisekedi op de Heizel

In Paleis 2 van de Heizel is vanavond een driedaagse wake begonnen, voor de Congolese oppositieleider Etienne Tshishekedi. Tshishekedi overleed woensdag op 84-jarige leeftijd in ons land.