De ontvoerders van Anthony, onder wie Daniël Vanhamel en Jozef Peeters, worden niet veel later opgepakt en krijgen in 1994 levenslang. Wanneer ze vervroegd vrijkomen, belanden ze al snel opnieuw in de cel, omdat ze met elkaar contact hadden gehad en zo een van hun voorwaarden hadden geschonden. In 2010 stapt Peeters uit het leven.

Anthony is vandaag 36 jaar en een zakenman. Zowel hij als zijn familie zijn heel discreet over de ontvoeringszaak, sinds zijn vrijlating wilde Anthony niets meer over de zaak kwijt.