Nu wordt het plastic rond conserven of flessen water door de consument bij het restafval geplaatst, maar eigenlijk bestaat er ook zoiets als een terugnameplicht voor grote winkels.

"Het is zo dat het al een hele tijd een verplichting is dat supermarkten de verzamelverpakking ook terugnemen", vertelt Schauvliege aan onze redactie. "Het is iets wat weinig bekend is. Ik vond het ook wel goed om het nog eens onder de aandacht te brengen. Het zorgt ervoor dat de consument minder afval heeft en dat er beter gerecycleerd kan worden. Het is ook zo dat leveranciers van de supermarkten tegelijk zullen aangezet worden om minder van die verzamelverpakkingen aan te brengen als men weet dat men die kan achterlaten in de supermarkt."