E40 in Merelbeke opnieuw vrij na ongeval met vrachtwagen

Op de E40 in Merelbeke heeft zich rond 13.30 uur een zwaar ongeval voorgedaan. In de richting van Brussel is een vrachtwagen tegen de middenberm gereden. De vrachtwagen werd getakeld en kort na 15 uur werd de middenrijstrook vrijgegeven. Rond 16 uur is de weg volledig vrijgemaakt.

