Door samen te werken kunnen Eandis en Infrax maximaal schaalvoordelen laten spelen en betere voorwaarden bekomen bij leveranciers van meters of systemen voor gegevensverwerking. Dat is ook in het belang van de klant en om het nettarief in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Daarom richten Infrax en Eandis een gemeenschappelijke dochteronderneming met de naam Fluvius op om die concrete taken op zich te nemen.

"Het zou in een relatief kleine regio als Vlaanderen niet verstandig zijn om dergelijke nieuwe ontwikkelingen als bedrijf alleen te willen onderzoeken en uit te bouwen. De evolutie op zich, maar vooral de snelheid ervan, is overal gelijklopend. Daarom kunnen de twee netbeheerders voor een groter, intensief project als dit best hun krachten bundelen. Dat zullen we doen in Fluvius", vertelt Frank Vanbrabant, CEO van Infrax.