"Toepassing Brusselse geluidsnormen is bedreiging voor luchthaven"

De Brusselse geluidsnormen strikt toepassen is een bedreiging voor onze luchthaven: er zullen vliegtuigmaatschappijen Brussel verlaten. Dat zegt de topman van Brussels Airport, Arnaud Feist, in een brief die hij aan verschillende ministers bezorgde. Als er binnenkort een nultolerantie geldt, zullen er zware boetes volgen. Niet alleen voor vrachtvliegtuigen, maar ook voor passagiersvliegtuigen.

