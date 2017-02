Achteraf blijkt nu dat de 45-jarige professor in april van vorig jaar in Iran werd opgepakt toen hij onderweg was naar zijn familie. Hij werd meegenomen naar Teheran, waar hij zeven maanden in de isolatiecel werd gestopt.

"Het enige dat ons bekend is, via zijn vrouw, is dat hem verweten wordt dat hij zou samenwerken met vijandelijke staten", vertelt VUB-rector Caroline Pauwels aan VRT Nieuws. "Maar er wordt niet gepreciseerd wat die vijandelijke staten zijn. Zo wordt er samengewerkt met de Verenigde Staten."