Eigenlijk hadden de Brusselse geluidsnormen al vanaf 1 januari moeten ingaan. Maar omdat de Vlaamse regering een belangenconflict heeft ingeroepen, is dat uitgesteld tot 22 februari.

Toch maken de luchtvaartmaatschappijen zich al enige tijd ernstige zorgen over de boetes die boven hun hoofd hangen. Tot nu ging de discussie evenwel vooral over cargo. Maar topman Feist heeft het in zijn brief - die de krant De Tijd kon inkijken - nu ook over passagiersvluchten, de belangrijkste activiteit van Brussels Airport.

"Verschillende luchtvaartmaatschappijen melden ons dat ze door deze beslissing twijfelen aan België als vliegbestemming", klinkt het in de brief aan 18 federale, Brussels en Vlaamse regeringsleden.