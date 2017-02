Het wetsvoorstel waardoor OCMW-medewerkers voortaan verplicht worden om te "klikken" in geval van aanwijzingen voor terreur wordt straks wellicht goedgekeurd in de Kamercommissie terreurbestrijding.

Volgens burgemeester Bonte bestaat er echter nu al een verplichting en is de toekomstige wet te onduidelijk. "Gevoelige informatie die wijst op terreurdaden of gevaar, moet gedeeld worden in de schoot van de lokale integrale veiligheidscellen."

"Het voorstel dat nu op tafel ligt, is fundamenteel anders. Het blijft bijzonder onduidelijk welke informatie moet gedeeld worden. Je creëert een chaos aan informatie en ook een complete onduidelijkheid over wie nu voor wat verantwoordelijk is", aldus de SP.A-politicus.