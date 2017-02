De afgelopen twee jaar hebben onderzoekers van Honeybee Valley van de Universiteit Gent virussen in teeltkoninginnen geanalyseerd. "Uit de evaluatie bleek dat ongeveer 35 procent van onze teeltkoninginnen virusziek is en dat ze dus ook hun nakomelingen via het eitje ziek maken", zei professor Dirk de Graaf van Honeybee Valley, die het selectieprogramma coördineert. "Voor we nu teeltkoninginnen gaan vermeerderen, gaan we die eerst testen op hun virusinfectie, de mate dus waarin ze virussen dragen. Want naar het voorbeeld van andere selectieprogramma's, zoals voor nosema - eencellige parasieten - of varroamijten, willen we volkeren kweken die een betere virusbescherming hebben."