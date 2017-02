Binnenkort schaatsgarantie op Damse Vaart?

De burgemeester van Damme is ervan overtuigd dat het technisch kan, en hij wil nu laten uitvlooien of het ook mag van de waterwegbeheerder en of het betaalbaar is.

