Een op de drie Vlamingen is actief in één vereniging, een kwart is zelfs actief in twee of meer verengingen. 20 jaar geleden was dat niet veel anders. Het Vlaamse verengingsleven bloeit dus nog steeds, alleen is er wel een opvallende verschuiving in de soort verenigingen waar u lid van bent.

Sport- en ontspanningsverenigingen zijn opvallend populairder dan 20 jaar geleden. Waren sportverenigingen goed voor ruim 20 procent in 1996, dan is dat nu al 30 procent. Het aantal leden van ontspanningsverenigingen is in 20 jaar tijd verdubbeld van zo'n 8 procent tot bijna 16 procent, net als lokale verengingen (van 5 naar 10 procent). Ook jeugdbewegingen boeren goed: van zo'n 3 procent naar 5 procent.