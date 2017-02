Ophokplicht voor alle pluimvee vanaf donderdagmiddag

Wie thuis kippen of eenden of andere vogels heeft moet die vanaf donderdagmiddag verplicht binnenhouden of afschermen met een net. In Lebbeke is vogelgriep vastgesteld bij een hobbykweker van siervogels. Het federaal voedselagentschap komt daarom met de ophokplicht in het hele land. Voor professionele pluimveehouders was die verplichting er al maar die wordt nu dus uitgebreid.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

