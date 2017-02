Vier op de tien kinderen in Brussel wordt geboren in een arm gezin

Vier op de tien kinderen in Brussel worden geboren in een arm gezin. En meer dan een kwart van de Brusselse gezinnen zit zelfs in diepe armoede. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder moet rondkomen met ongeveer 860 euro per maand. Dat blijkt uit een onderzoek van de ULB, de Franstalige universiteit in Brussel, samen met de Koning Boudewijnstichting.

