Volgens Bekx is de populariteit van de actie deels te wijten aan het momentum. "Na de overdadige feestdagen, en de maand januari vol nieuwjaarsrecepties mag het wat soberder", legt ze uit. "Alcohol is een dikmaker, en we beginnen ons stilaan voor te bereiden op een nieuw badpakkenseizoen."

Toch is het succes van Tournée Minérale niet enkel te verklaren door de timing, en het verbindende "groepsgevoel", maar wel door wat Bekx de "gezondheidsparanoia" noemt. "Sinds enkele jaren weten we dat ons gedrag een invloed heeft op onze gezondheid. We hebben ons gedrag onder controle, dus in die zin dragen we de verantwoordelijkheid over ons lichaam. Dat is iets waar onze grootouders zich niet bewust van waren", legt ze uit.

"Je merkt ook dat mensen elkaars rekening vaker maken, niet enkel op vlak van gezondheid. Op sociale media bemoeien we ons continu met elkaar, en we vergelijken ons vaker", zegt ze. "Zo zie je dat rokers daar veel vaker op worden aangesproken dan pakweg 10 jaar geleden. Ik zie het met ons alcoholgebruik dezelfde richting uitgaan."