Het aantal incidenten met medicijnen ligt zorgwekkend hoog, zo blijkt ook uit een nieuw rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat De Morgen kon inkijken. Het rapport, over de kwaliteitsindicatoren in de 756 Vlaamse woon-zorgcentra tijdens de eerste zes maanden van vorig jaar, screende zowat 74.000 Vlaamse rusthuisbewoners.

Uit de resultaten blijkt dat net geen 1.700 van hen tijdens een verplichte observatieweek in juni het slachtoffer werden van een incident met medicijnen: ze namen een verkeerde dosis in, namen de geneesmiddelen op een verkeerd moment, kregen de foute medicijnen of namen die verkeerd in. Wanneer het gaat over valincidenten blijkt dat bijna 9.000 rusthuisbewoners in mei vorig jaar betrokken was bij een val.