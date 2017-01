"Bedelen is zo mottig, vernederend, ik haat dat"

Tv-maker Wannes Deleu ging een maand op straat leven in zijn stad Antwerpen. Hij ondervond aan den lijve hoe het is om dakloze te zijn. Vooral bedelen viel hem zwaar. Vanaf morgen zendt Eén zijn relaas uit in de driedelige documentaire "Op straat".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Bedelen is zo mottig, vernederend, ik haat dat"

Tv-maker Wannes Deleu ging een maand op straat leven in zijn stad Antwerpen. Hij ondervond aan den lijve hoe het is om dakloze te zijn. Vooral bedelen viel hem zwaar. Vanaf morgen zendt Eén zijn relaas uit in de driedelige documentaire "Op straat".