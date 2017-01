"Ik heb mijn mening over Trump niet moeten herzien sinds de campagne", zegt Van Rompuy. "Wat van belang is niet alleen wat men doet, maar ook wat men zegt en hoe men zich verhoudt tot andere mensen. De toon tijdens de campagne van misprijzen van tegenstanders, van afgunst, van haat, van beledigingen, heeft mij toen geshockeerd, en wat er de laatste dagen is gebeurd nog meer".

"Toen Barack Obama nog president was en we over buitenlandse politiek spraken, dan zei hij dikwijls: het is eigenlijk saai, want we zijn het over alles eens", vertelt Van Rompuy. "Maar als men de Amerikaanse administratie nu hoort: wij verschillen van mening over Rusland, wij verschillen van mening over China, we verschillen van mening over de vrijhandel, we verschillen van mening over de NAVO. Men vraagt zich af waar we wél nog gedeelde waarden en gedeelde belangen hebben. Dat is nog nooit, nooit voorgevallen."