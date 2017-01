Luchthaven in Antwerpen ontruimd, DOVO controleert op explosieven

De luchthaven van Deurne bij Antwerpen is ontruimd nadat er een man is opgepakt door de politie. Die wilde het vliegtuig nemen naar Nador in Marokko. Een explosievenhond had meerdere malen gereageerd op de handbagage van de man.

