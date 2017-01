De Tasmaanse duivel, het nog enige vleesetende buideldier, is een bedreigde diersoort. Hij werd volledig uitgeroeid op het Australisch continent en is nu enkel te vinden op het eiland Tasmanië. Een agressieve kanker bedreigt de soort. Het aantal duivels in het wild wordt momenteel geschat op nog maar 20.000 tot 75.000 individuen.

Australië verbiedt uitvoer van de diersoort. Er werd één uitzondering op gemaakt: bij de geboorte van het eerste kind van de Deense kroonprins Frederik en Mary Elizabeth Donaldson, afkomstig uit Tasmanië, werden Tasmaanse duivels aan de zoo van Kopenhagen geschonken.

Cradle en Cradoc, nageslacht van de Tasmaanse duivels uit Denemarken, kwamen vanochtend toe in Pairi Daiza. De twee broers werden geboren in 2013. "Door hun komst wordt België het eerste Europese land, na Denemarken, dat Tasmaanse duivels mag verwelkomen", aldus het dierenpark.

Bij de heropening van het park op 1 april zullen de Tasmaanse duivels al te zien zijn. Ze kregen een nieuw verblijf in de Australische wereld van Pairi Daiza.