Griepepidemie maakt tekort aan leraren nog nijpender

In het basisonderwijs in Antwerpen en de gemeenten errond was het probleem al nijpend. Schooldirecties moeten nu een grote creativiteit aan de dag leggen om voortdurend gaten op te vullen.

