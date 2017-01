Filip hamert vooral op "vertrouwen" en samenwerking. "Dat kunnen we terugkrijgen door ons sterk te engageren in Europa en in de wereld", legt hij uit. Hij haalt als voorbeelden de klimaatsverandering, internationale handel en vrede aan, die "zijn onmogelijk op te lossen binnen een uitsluitend nationaal kader".

"We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopisch nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren. We zullen er wél in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld", besluit Filip.