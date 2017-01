De rechtbank van eerste aanleg eiste in oktober dat de koning in levenden lijve zou aanwezig zijn op de zitting van 21 februari. Dat om persoonlijke vragen te beantwoorden over zijn band met kunstenares Delphine Boël. Zij spande een rechtszaak aan omdat ze hem als haar vader wil laten erkennen.

Tot nu toe is de koning elke confrontatie uit de weg gegaan. En dat zal volgende maand niet anders zijn. "Geen enkele burger is verplicht in persoon te verschijnen en Albert is ook maar een gewone burger", stelt advocaat Berenboom. Er is geen enkel juridisch argument voor de koning om niet op te dagen, maar tegelijkertijd kan niemand hem fysiek dwingen.