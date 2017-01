Treinreizigers zagen vorig jaar veel vaker “afgeschaft” staan op de informatieborden in de NMBS-stations. Een recordaantal van 38.000 treinen of 3,1 procent van alle treinen reden in 2016 niet.

Vorig jaar is er een recordaantal treinen geschrapt: meer dan 38.000. Dat is het hoogste niveau in minstens 10 jaar. Vooral verschillende spoorstakingen hadden een grote invloed op het treinverkeer, zegt Bart Crols van de NMBS. Dat blijkt uit berekeningen van persagentschap Belga die werden bevestigd door spoornetbeheerder Infrabel.