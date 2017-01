Onkelinx was in Seraing actief in de lokale politiek. In de jaren 1970 en '80 werd hij eerst schepen van Sociale Zaken (van 1970 tot 1988) en daarna burgemeester van Seraing (van 1988 tot 1994). Gaston Onkelinx was ook jaren actief in de nationale politiek: van 1974 tot 1988 zetelde hij in de Kamer.

Onkelinx had zes kinderen, onder wie huidig PS-fractieleider in de Kamer en ex-minister Laurette Onkelinx. Zoon en Waals parlementslid Antoine Onkelinx maakte het overlijden van zijn vader bekend via sociale media.