Zijn Waalse collega Luc Van Dormael wierp de vraag op of het überhaupt de taak is van de OCMW's om radicalisme te gaan detecteren en melden. "Onze taak is vooreerst het welzijn van mensen die heel weinig overhouden om van te leven", hekelde hij. "Door ons extra controletaken te geven, gaan meer en meer mensen simpelweg niet meer naar de OCMW's komen. Creëren we zo niet nog meer risico op marginaliteit en misdaad? ", aldus Van Dormael. "We zijn niet onverantwoordelijk en schermen geen terroristen af. Maar het beroepsgeheim is essentieel in de vertrouwensrelatie met onze cliënten."

Van Schuylenbergh ging minder ver. Hij ziet de lokale integrale veiligheidscellen als een prima tussenoplossing. Die LIVC's brengen vaak lokale besturen, politie- en veiligheidsdiensten, OCMW's en andere welzijnsorganisaties samen rond radicalisering. "Dat is een goede manier van werken, want zo is het probleem van het detecteren van signalen en het al dan niet toepassen van het beroepsgeheim losgekoppeld van de individuele hulpverlener."

Om de LIVC's nog performanter te maken, drong Van Schuylenbergh aan op een kader - "bijvoorbeeld een omzendbrief" - dat duidelijk schetst wat onder het beroepsgeheim valt en wat niet. "Dat zou een aantal welzijnsorganisaties over de streep kunnen trekken die vanuit een andere visie vertrekken" en vandaag nog niet deelnemen aan de LIVC's, besloot hij.