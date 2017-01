Om de kostenefficiëntie van de Belgische gezondheidszorg te verbeteren, is er nog werk aan de ziekenhuisfinanciering, beseft men ook op het kabinet-De Block. "In het kader van die hervorming gaat het concreet bijvoorbeeld om de ziekenhuisnetwerken en om maatregelen rond de financiering van kwaliteit in de ziekenhuizen", zegt het kabinet in een reactie.

Ons land scoort minder op het vlak van elektronische voorschriften. "Op 1 januari werd dit uitgerold bij alle apothekers en bij de artsen die een gehomologeerd softwarepakket gebruiken", zegt het kabinet. Ook op antibiotica scoort ons land minder. "In de strijd tegen overconsumptie verhogen we de prijs op 1 mei, behalve in ziekenhuizen", klinkt het. "We zetten ook sensibiliseringscampagnes voort."