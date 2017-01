Van Hoof snapt waar de frustratie vandaan komt. "Het is een tendens die we nu heel veel zien in bedrijven", stelt ze. "Veel werknemers die het goed doen en die niet uitvallen, worden een beetje nijdig over al die initiatieven die genomen worden voor de mensen die wel uitvallen."

Experts zijn het erover eens dat de diagnose van burn-out in bepaalde gevallen te snel gesteld wordt. Huisarten beschikken volgens hen niet altijd over de juiste tools of hebben te weinig tijd om een correcte diagnose te stellen. Zij pleiten er dan ook voor om die taak over te laten aan klinisch psychologen.

Van Hoof is het daarmee eens, maar vindt het ook goed dat het maatschappelijk debat door uitlatingen als die van Duchâtelet op gang komt. Want werkgevers kunnen volgens haar een belangrijke rol spelen in dat debat.

"Hier ligt voor hen nochtans een grote opportuniteit. Als zij nu goed kunnen inzetten - niet alleen op uitval, wat wettelijk verplicht is - maar ook op groei van mensen die het nu wel goed doen, dan biedt dat hen een enorme opportuniteit om hun bedrijf sneller wendbaar te maken in een maatschappij die compleet veranderd is."