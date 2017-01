Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is waakzaam. "We hadden vorig jaar - voor de aanslagen in ons land - al een bijzonder interventieplan. Ook dit jaar zijn we waakzaam", zegt hij in Het Nieuwsblad. "We zullen onder meer betonblokken plaatsen langs het parcours. Niet-geïdentificeerde voertuigen worden in een bepaalde perimeter geweerd. We vragen ook de luchtsteun van een helikopter van de federale politie. Daarnaast is de sociale controle in mijn stad groot: onze veiligheidsdiensten kennen de bestuurders van de praalwagens die aan de stoet deelnemen."