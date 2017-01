Omdat veel van de merels die nu in de tuinen zitten, afkomstig zijn uit het hoge noorden, waar er geen uitbraak is van het usutu-virus, is de impact daarvan beperkt maar toch zichtbaar in telresultaten uit provincies waar het virus voorkwam.

Met gemiddeld 27 vogels per tuin waren er minder vogels dan ooit in de Vlaamse tuinen, vorig jaar waren er dat nog 28. "Dat winterse tuinvogels als de keep en sijs ontbraken, was aangekondigd", zegt Driessens.

"Maar we tekenden ook historisch lage cijfers op voor soorten die andere jaren massaal in een gemiddelde Vlaamse tuin te vinden zijn, zoals koolmees, pimpelmees, Turkse tortel, heggenmus en groenling. Het barslechte broedseizoen in het kletsnatte voorjaar is daar tenminste bij de mezensoorten verantwoordelijk voor."

Bij ander soorten lijken de getelde aantallen vrij stabiel, enige uitschieter is de groene specht. Vergeleken met tien jaar geleden is zijn aanwezigheid verdubbeld.

Vorige week telden bijna 5.000 leerlingen uit 307 Vlaamse scholen vogels op de speelplaatsen. De kauw bleef de meeste geziene vogel, houtduif klom naar de tweede plaats en merel verraste op plaats 3.