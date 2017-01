Auteur: Belga, Kirsten Sokol

Belga, Kirsten Sokol De Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini is door het Franse gerecht officieel in verdenking gesteld voor de aanslagen in Parijs. Dat melden zijn advocaten. Abrini is vandaag voor één dag overgeleverd aan de Franse autoriteiten, in kader van het onderzoek naar de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs.